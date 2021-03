Le decisioni del Consiglio Federale di oggi: non è possibile cambiare il format della Serie A a stagione in corso

Si è tenuto, in videoconferenza, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Gli auguri di buon lavoro a Valentina Vezzali

In apertura di lavori, il presidente Petrucci e l’intero Consiglio federale hanno espresso i più sinceri e vivi auguri di buon lavoro al nuovo Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.

Campionessa dall’incredibile medagliere e vanto per lo sport italiano, Vezzali è stata portabandiera ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012 proprio durante la presidenza Petrucci al CONI.

Lega Basket Serie A

Il Presidente ha relazionato il Consiglio circa le numerose problematiche che l’attuale situazione pandemica ha creato sia sul bilancio federale sia sui bilanci delle Società e ha confermato la propria volontà, già espressa all’Assemblea generale, di attuare una decisa riforma dei Campionati. La Federazione dunque non ignora le grandi difficoltà che i Club stanno avendo per portare avanti le proprie attività e finora è stata presente con i mezzi a sua disposizione.

Si rassicura pertanto la Legabasket che le proposte che perverranno saranno valutate con spirito concretamente collaborativo, ma si precisa altresì che allo stato attuale non è possibile adottare provvedimenti in merito al format dei Campionati prima della fine degli stessi.

È opportuno sottolineare che, alla luce delle informazioni di carattere economico-finanziario che stanno pervenendo dagli Organi di controllo preposti, le suddette riforme potranno riguardare solo le Società in regola con i parametri di ammissione. Si precisa pertanto che, prima dell’inizio del prossimo Campionato, saranno messe in atto, su indicazione degli Organi di controllo, nuovi strumenti di programmazione aziendale idonei a garantire alle Società partecipanti alla Serie A la continuità necessaria a concludere la stagione.

Campagna di vaccinazione. FIGC e FIP insieme per aiutare lo Stato

In ossequio a quanto richiesto dal Commissario Straordinario all’Emergenza COVID-19 Generale Francesco Paolo Figliuolo, la Federazione Italiana Pallacanestro sta lavorando per affiancare la FIGC, seguendone l’esempio, nell’elaborazione di un piano nazionale per poter essere di supporto allo Stato nella campagna vaccinale contro il COVID-19.

Sui ristori la FIP al fianco delle Leghe

La FIP sostiene l’appello al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi della Lega di Serie A, della Lega Nazionale Pallacanestro, della Legabasket Femminile, insieme alla Lega Pro di calcio e alle Leghe di pallavolo di serie A maschile e femminile ed a Fidal Runcard, affinché il Dl Sostegno preveda adeguate risorse per le società. La chiusura degli impianti al pubblico e il drastico calo nelle sponsorizzazioni hanno significato un grande danno economico per chi ha continuato ad operare, da qui la necessità dei ristori da parte del Governo.

Impiantistica sportiva. FIP e FIPAV insieme

A seguito dell’incontro tra il Presidente Petrucci e il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, FIP e FIPAV collaboreranno, attraverso l’Istituto del Credito Sportivo, per degli investimenti congiunti su un tema condiviso come quello dell’impiantistica sportiva.

Prima pietra per il MUBIT-Il Museo del Basket Italiano

Sono stati avviati i lavori, con l’ideale posa della fatidica “prima pietra”, per realizzare il MUBIT-Il Museo del Basket Italiano, all’interno del PalaDozza, lo storico Palazzo dello Sport nel centro di Bologna.

Il progetto del Museo è sviluppato dal Comune di Bologna insieme alla FIP, che svolge un ruolo fondamentale di supporto e che ha messo a disposizione competenze e risorse che le sono proprie. Il MUBIT ospiterà aree didattiche per giovani, scuole e famiglie, oltre che uno spazio eventi per incontri e presentazioni e sul tetto un playground all’aperto.

Il presidente Petrucci ha partecipato alla Conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina.

Commissari Straordinari

Salvatore Serra e Marco Petrini sono stati nominati, rispettivamente, Commissari Straordinari dei Comitati Regionali FIP Sardegna e Toscana alla luce dell’elezione a presidenti dei Comitati CONI Regionali di Bruno Perra e Simone Cardullo. I Commissari Straordinari avvieranno le procedure per le elezioni dei nuovi Consigli direttivi regionali.

Mazzoni designato per i Giochi Olimpici di Tokyo

La FIBA e il CIO hanno designato l’arbitro Manuel Mazzoni per il Torneo di Basket dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. A Manuel le congratulazioni e i complimenti del presidente FIP Giovanni Petrucci e del Consiglio Federale.

