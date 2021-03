Lou Williams ha ammesso di aver pensato al ritiro dopo la trade che lo ha portato ad Atlanta

A sorpresa, nelle tante trade che ci sono state ieri, si è mosso anche Lou Williams, diventato negli anni una bandiera dei Los Angeles Clippers. Il 3 volte Sesto Uomo dell’Anno è stato ceduto agli Atlanta Hawks per Rajon Rondo: in questo modo Williams tornerà nella squadra per la quale giocò dal 2012 al 2014.

Williams ha salutato LA con molta amarezza in un post su Instagram, ammettendo addirittura di aver pensato al ritiro dopo la notizia della trade: il giocatore, 34 anni, sta segnando 12.1 punti di media in questa stagione. “Sì, ho pensato al ritiro ieri. Dai così tanto ad una squadra e poi ti sveglio e boom, non c’è più nulla” – ha scritto Williams – “Poi in pieno stile Clipper Nation mi hanno ricordato che il mio talento e il mio contributo è stato apprezzato e ciò mi ha fatto riflettere sul futuro. Ho ancora tanta benzina e ho il privilegio di proseguire la carriera a casa mia. LA, grazie. Vi voglio bene. Vi apprezzo. Tanti bei momenti e ricordi! Mr. Williams, benvenuto a casa”.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.