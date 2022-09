Willy Hernangomez MVP di EuroBasket, annunciato il miglior quintetto

Subito dopo la vittoria della Spagna in finale contro la Francia, la FIBA ha reso noti i premi individuali per EuroBasket 2022. Willy Hernangomez, protagonista della partita di questa sera, è stato premiato come MVP. Il centro spagnolo è stato inserito quindi di diritto anche nel miglior quintetto della competizione, insieme al “connazionale” Lorenzo Brown.

A completare questo stellare starting five ci sono Dennis Schroder, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert. Nessun premio per gli Azzurri, né per le altre due grandi stelle della competizione, Luka Doncic e Nikola Jokic, così come a mani vuote sono rimasti anche Franz Wagner e Lauri Markkanen.