Le Nike Kobe stanno per tornare! Ufficiale la data di uscita della nuova linea delle iconiche signature shoe

L’iconica linea Kobe di Nike è destinata a continuare: il gigante dell’abbigliamento sportivo ha confermato ufficialmente la data di uscita e di presentazione della sua ultima scarpa, dopo averne annunciato in precedenza l’intenzione.

Mercoledì, su Twitter, Nike ha dichiarato: “La nuova scarpa dell’iconica linea Kobe è quasi arrivata. Sintonizzatevi su SNKRS ‘Live From the Archive’ (solo in Nord America) il 10 agosto per il reveal e i dettagli esclusivi sull’imminente uscita”.

Mamba Forever. 🐍

The newest shoe in the iconic Kobe line is almost here. Tune into SNKRS ‘Live From the Archive’ (North America only) on August 10 for the unveiling and exclusive details on the upcoming release. pic.twitter.com/BWPNZ5MW1S

