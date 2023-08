Torneo dell’Acropoli: come possiamo vincerlo e da quando non lo vinciamo

Con il successo di ieri sera dell’Italbasket sulla Serbia, gli Azzurri hanno concretamente la chance di poter vincere il Torneo dell’Acropoli del 2023. Ma come? E da quando non lo vinciamo?

COME POSSIAMO VINCERLO

Nella prima gara i serbi di Nikola Milutinov e Bogdan Bogdanovic si sono imposti 71 a 64 sulla Grecia e perciò hanno 2 punti nel proprio score. Se avessero vinto contro di noi, sarebbero stati matematicamente campioni e la partita di oggi tra noi e gli ellenici non avrebbe avuto alcun valore ai fini del risultato.

Avendo però vinto noi, per poter alzare uno dei trofei estivi più longevi e prestigiosi tra le Nazionali di basket, dobbiamo necessariamente portare a casa il referto rosa perché, anche solo una sconfitta di 1 punto contro i biancoazzurri, consegnerebbe il trofeo alla formazione allenata da Svetislav Pesic. La Grecia, per vincere il Torneo dell’Acropoli, deve batterci dagli 8 punti di scarto in poi, con 7 dipenderà dai punti segnati, ma la Serbia parte nettamente in vantaggio perché ne ha segnati 88 contro di noi.

DA QUANDO NON LO VINCIAMO

L’Italia ha partecipato 18 volte dal 1986 al Torneo dell’Acropoli, ma non vi partecipa dal 2019, quando arrivò ultima (al tempo c’erano 4 squadre, questa è la prima edizione con solo 3 partecipanti). L’ultima medaglia, di bronzo, risale al 2013, ma 2 anni prima, nel 2011, riuscimmo a portare a casa la medaglia d’oro, la nostra terza e ultima. Gli Azzurri sono la squadra con più medaglie dopo la Grecia, che ha il vantaggio di aver partecipato a tutte le edizioni, naturalmente: 3 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Speriamo di poter arricchire il medagliere con il metallo più prezioso, anche se l’ultima volta non portò benissimo perché uscimmo da Eurobasket al primo girone, senza nemmeno “fare a cazzotti”...

