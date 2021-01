Le pagelle di Milano-Bayern Monaco: l’Olimpia è praticamente perfetta, chiusa in 20 minuti la pratica Bayern

Foto: olimpiamilano.com

Un’Olimpia Milano a dir poco strepitosa mette KO il Bayern Monaco al termine di una partita dominata per 40′: punteggio finale di 75-51 per gli uomini di Messina, difficile trovare un migliore in campo per l’A|X, sugli scudi sicuramente il trio Rodriguez-Moraschini-Punter. Qui il recap del match.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

PUNTER 6.5: non riesce a trovare ritmo da oltre l’arco, allora in più occasioni decide di punire la difesa bavarese con il letale marchio di fabbrica della casa, l’arresto e tiro. 12 punti e 3 assist per lui, ottima anche la sua prova difensiva.

LEDAY 6.5: solido come sempre, ingranaggio fondamentale in quest’Olimpia, una presenza in difesa e a rimbalzo (8), sparacchia un po’ dal pitturato (2/8), ma è utilissimo alla causa.

MORETTI SV: 3 minuti e 2/2 dalla lunetta nel garbage time.

MORASCHINI 7: impeccabile al tiro con 1/1 da due e 3/3 dalla lunga distanza, cane rabbioso in difesa dove risulta una pedina fondamentale per i suoi, soprattutto oggi che le rotazioni erano ridottissime per via delle assenze di Shields, Micov e Roll.

RODRIGUEZ 7: non si fa vedere moltissimo, ma quando lo fa, lo fa benissimo. Palle recuperate, assist e canestri deliziosi, fantastico il dai e vai con Hines per la tripla di fine secondo periodo. 14 punti e 3 assist per il Chacho.

TARCZEWSKI 6: altra buona prova del prodotto da Arizona che in poco più di 14 minuti confeziona 4 punti e 7 rimbalzi.

BILIGHA 6: energia da vendere, come sempre, clamorose le due stoppate consecutive per cancellare i tentativi di Reynolds e compagni.

CINCIARINI SV: come Moretti, pochi minuti per incidere, ma buono lo sforzo in difesa.

DELANEY 6: sufficienza stiracchiata per lui, negativo soprattutto il secondo tempo in cui praticamente non scende in campo (con il risultato quasi già in cassaforte). L’ex Barça chiude con 8 punti e 4 assist.

HINES 6.5: lavora bene sui cambi difensivi degli uomini di Trinchieri attaccando puntualmente i piccoli avversari dal post basso. Diabolico come sempre in difesa. Insostituibile.

DATOME 6: un passo indietro rispetto alle incredibile prove balistiche delle ultime settimane. Per lui 18 minuti, 4 punti e 3 rimbalzi, poco da dire.

MESSINA 8: che dire, partita incredibile, preparata benissimo e giocata ancora meglio. L’Olimpia Milano si presenta alla sfida con la quinta in classifica senza Shields, Micov, Roll e Brooks, ma gli uomini di Messina rispondono presenti, e lo fanno alla grande. Hines e compagni tengono il Bayern a 20 punti nel primo tempo, saranno 51 alla fine, l’attacco è spumeggiante e le percentuali al tiro buone quanto basta per archiviare in poco tempo la pratica bavarese. Ora l’A|X è quarta dietro a CSKA, Barça e Zenit.

BAYERN MONACO: Weiler-Babb 5, George SV, Baldwin IV 5, Seeley 4.5, Reynolds 6.5, Lucic 4, Flaccadori 6, Zipser 4.5, Gist 4.5, Johnson 4.5, Radosevic 5, Grant 5.5. Coach Trinchieri 4.5

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.