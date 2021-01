Andrea Trinchieri in ritardo alla conferenza stampa, Ettore Messina furioso: “Se non ti piace, puoi andare a casa!”

Conferenza stampa con tanto di polemica nel post-partita di Milano-Bayern Monaco al Forum: dopo il successo dei biancorossi, Ettore Messina stava commentando la gara davanti ai giornalisti quando, fuori dall’inquadratura, è entrato nella sala il collega Andrea Trinchieri. Da prassi, nelle conferenze stampa post-partita il primo a parlare è l’allenatore ospite, quindi proprio il coach del Bayern, che però sarebbe arrivato con colpevole ritardo facendo innervosire parecchio Messina. L’allenatore di Milano ha allora deciso di iniziare la sua di conferenza, senza aspettare Trinchieri.

Una polemica sfociata poi nelle parole dello stesso Messina all’indirizzo dell’avversario con tanto di spiegazione. Nel video, dal minuto 1.30 in poi.

Scusa Claudio [Limardi, addetto stampa di Milano, ndr], ho iniziato perché sono stanco e voglio andare a casa. [in inglese a Trinchieri] Di solito aspetto sempre il mio turno, ho aspettato 20 minuti e poi ho iniziato. Se non ti piace, puoi andare a casa. E ti auguro un sicuro fot***o viaggio!

[ai giornalisti in italiano] Con tutto il rispetto… Giochiamo da loro, vinciamo e devo leggere sui giornali che vinciamo di c**o. Oggi abbiamo vinto una partita che credo sia stato un KO tecnico molto banalmente, per merito dei miei giocatori. Devo anche stare a sentire che non potevo fare la conferenza stampa? Ho dato 20 minuti al collega facendomi la doccia e parlando coi miei giocatori, penso di avere il diritto di fare la mia conferenza stampa e non di dover aspettare, a casa nostra, i comodi degli ospiti.