Milano asfalta il Bayern sulla strada del successo

OLIMPIA MILANO-FC BAYERN MONACO 75-51

(20-10, 22-10, 21-15, 12-16)

Partita delicatissima per Milano: una vittoria per tenere dietro il Bayern e agganciare il Real al quarto posto. Partita che comincia in maniera sporca e molto fisica, con entrambe le squadre a secco di canestri per i primi 2′ minuti di gioco. Poi Milano riesce a piazzare un 6-0. Il momento ottimo dei meneghini continua e viene suggellato dalla tripla dall’angolo di Moraschini, che pescato da Punter riscrive il punteggio sull’11-2. Lo stesso Punter segna un arresto e tiro dopo l’ennesimo errore bavarese e porta Milano alla doppia cifra di vantaggio. L’ottima difesa permette alla squadra di Coach Ettore Messina di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 20-10. Il secondo quarto non vede cambiare l’inerzia della gara: Bayern che continua a essere soffocato dalla difesa delle scarpette rosse e meneghini che viaggiano in attacco. Una bella schiacciata di Hines segna il massimo vantaggio sul + 15 (28-13). La difesa non lascia scampo ai tedeschi, che lentamente escono dalla gara e iniziano a commettere diverse ingenuità. Dall’altra parte invece gli errori non vengono perdonati e una bella palombella di Rodriguez manda Milano a +20 sul 36-16. Sul finale del primo tempo un fantastico scambio tra Rodriguez e Hines porta alla tripla del primo per il 42-20. Si va così all’intervallo lungo con Milano in totale controllo, anche mentale, della partita. Ne è una dimostrazione anche l’ultima rimessa del Bayern, che per poco non si tramuta nell’ennesima palla persa.

Milano alla ripesa continua a gestire la gara senza affanni, gravitando tra il mantenimento del vantaggio accumulato precedentemente e il suo incremento come sul 58-32. La terza frazione, senza storia, si chiude 63-35 per Milano. Da segnalare una strepitosa stoppata di Paul Biligha su Jalen Reynolds. Nell’ultima frazione Milano abbassa leggermente i ritmi e permette una buona partenza al Bayern, che si porta sul-20 grazie a un parziale da 0-8 (63-43). Si tratta però solo di un fuoco di paglia, Milano sta semplicemente risparmiando le energie e amministrando il vantaggio. Gli ultimi 10′ minuti sono pura amministrazione e non accade nulla di rilevante. Milano asfalta il Bayern 75-51.

Tabellini

Olimpia Milano: Punter 12, Leady 10, Moretti 2, Moraschini 11, Rodriguez 14, Tarczewski 4, Biligha 2, Cinciarini 0, Delaney 8, Hines 8, Datome 4

Bayern Monaco: Weiler-Babb 5, George 0, Baldwin IV 6, Seeley 4, Reynolds 12, Lucic 0, Zipser 8, Flaccadori 8, Gist 6, Johnson 3, Radosevic 4, Grant 0

Nato nel 1994 ad Alghero e attualmente studente fuori sede presso l’Università di Padova, indirizzo Filosofia. Basketuniverso lo vede tra le sue fila fin dalla fondazione. Ama raccontare storie sportive, non importa di che tipo. La passione per lo sport fa da corollario ad un amore compulsivo per Cinema e Letteratura.