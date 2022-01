Le pagelle di Milano-Bologna: il miglior Grant della stagione per l’A|X, la decide Hall, non basta un super Belinelli alla Virtus

Gara pazza al Mediolanum Forum di Assago dove l’Olimpia Milano si impone per 102-99 sulla Virtus Bologna dopo un tempo supplementare. La Virtus rimonta dal -9 con 50 secondi da giocare, Belinelli (34 punti) firma il pareggio in chiusura del quarto periodo, ma nell’overtime è l’A|X ad avere la meglio grazie ai canestri pesanti di Devon Hall (18 punti). Di seguito le nostre pagelle del match:

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

INVERNIZZI NE

TROVARELLI NE

MELLI 7: emergenza esterni per l’Olimpia, e che problema c’è? L’ex giocatore dei Mavericks gioca 35 minuti di assoluta sostanza scambiandosi tra i ruoli di 3, 4 e 5. Per lui 11 punti, 5 rimbalzi e una grande difesa su Teodosic.

GRANT 7.5: la miglior partita da quando è a Milano. Chiamato agli straordinari, in 37 minuti di utilizzo produce 20 punti con 3/5 dall’arco e 6 assist. Nota negativa i due liberi sbagliati a cui segue la clamorosa bomba del pareggio di Belinelli.

RODRIGUEZ 7: anche il Chacho deve giocare più del solito (32 minuti), serve più del pane all’Olimpia, è lui il faro del gioco biancorosso. 16 punti e 9 assist per l’ex CSKA.

LEONI NE

TARCZEWSKI SV

BILIGHA 6: soli 9 minuti a disposizione in cui mette a referto 4 punti.

HALL 8: quando la palla pesa, Hall risponde presente. Sono suoi i canestri che chiudono la gara, prima una tripla da 8 metri, poi un’imponente penetrazione a spazzare via la difesa per mettere ko la Virtus. 18 punti per lui.

ALVITI 6: minuti in più del solito anche per l’ex Trieste (18) che prova a rendersi utile soprattutto nella metà campo offensiva, ma non riesce a trovare con continuità la via del canestro.

HINES 7: i lunghi della Virtus lo sogneranno questa notte, Sir Kyle Hines ancora una volta conduce un clinic difensivo di assoluto livello, ma anche in attacco non scherza (14 punti con 7/8 dal campo).

BENTIL 6.5: 13 punti frutto soprattutto del 3/7 da oltre l’arco, partita positiva per lui.

MESSINA 6.5: problemi infortuni per i biancorossi, tante assenze soprattutto nel reparto esterni, ma non c’è problema, 15/34 da oltre l’arco e l’Olimpia si porta a casa il match guidata dal trio Grant, Rodriguez, Hall. Brutto l’ultimo minuto del quarto periodo in cui l’A|X smette di difendere e permette agli ospiti di rientrare in gara.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

BELINELLI 8: prova balistica clamorosa, 34 punti con 6/11 da oltre l’arco e la pazzesca tripla che manda all’overtime la gara. Il miglior Belinelli della stagione, ma non basta alle V nere.

PAJOLA 5: prova a mettere la museruola a Rodriguez, senza riuscirci. Non si vede mai in attacco.

ALIBEGOVIC 5.5: partita insufficiente anche per l’ex Virtus Roma, soffre la difesa di Melli e Bentil, non riesce mai a rendersi utile.

JAITEH 6.5: l’unica risorsa nel pitturato per gli ospiti, lavora bene facendo a sportellate con Hines e Melli, 18 punti e 10 rimbalzi per lui.

RUZZIER 5.5: entra bene in partita con una tripla, prova ad aiutare i suoi soprattutto in difesa, ma poco altro.

CERON NE

BARBIER NE

SAMPOSON 4.5: il peggiore dei suoi, in 18 minuti di gioco mette a referto soli 4 punti soffrendo come non mai la difesa di Hines.

WEEMS 6: non la migliore gara del n°34 della Virtus che nonostante tutto produce 13 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

TEODOSIC 7: primo tempo indecente del fenomeno serbo, nervoso e stizzito come spesso gli capita, nella ripresa sembra un altro giocatore, 9 punti consecutivi e assist celestiali per i compagni che riportano in gara Bologna. Esce per 5 falli poco prima dell’overtime. Doppia doppia da 18 punti e 10 assist per l’ex CSKA.

SCARIOLO 5.5: anche la Virtus è messa alle strette da infortuni e casi covid, i bianconeri soffrono la fisicità e il gioco dell’Olimpia, la difesa è insufficiente, l’A|X fa quello che vuole per tre quarti di gioco, per fortuna che per le V nere ci sono Belinelli e Teodosic.