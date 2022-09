Le prime parole di Ime Udoka dopo lo scandalo con lui protagonista

I Boston Celtics hanno ufficialmente sospeso coach Ime Udoka per la stagione NBA 2022-23 a causa di una relazione “intima” e “impropria” con una dipendente donna.

La notizia ha scosso il mondo NBA da quando Adrian Wojnarowski ha lanciato un tweet criptico che allude a una lunga sospensione. Ora che è tutto ufficiale e alla luce del sole, dopo l’annuncio della punizione, Ime Udoka ha rilasciato la sua dichiarazione in merito, come riportato da Malika Andrews:

“Voglio scusarmi con i nostri giocatori, con i nostri tifosi, e con la mia famiglia per averli delusi. Chiedo scusa alla squadra per averla messa in questa situazione e accesso la decisione del team. Per rispetto di tutti i soggetti coinvolti, non farò ulteriori commenti al momento”.

NEW: Statement from Celtics coach Ime Udoka pic.twitter.com/MFutFx7c3l — Malika Andrews (@malika_andrews) September 23, 2022

È una sfortunata svolta di eventi dopo che i Celtics erano solo a una serie di distanza dal vincere un titolo NBA. Sebbene tutte le indicazioni lo facciano tornare una volta revocata la sospensione, c’è molto tempo tra allora e adesso. E soprattutto dobbiamo capire cosa verrà fuori da questa vicenda. Il rapporto era consensuale? Non era consensuale? Chi era questo membro del team? Come si comportava con lei sul lavoro?

