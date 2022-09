YouTuber provano a prankare Ray Allen: lui diventa una bestia

Ray Allen è sempre un passo avanti e l’ha dimostrato ancora una volta di più. Apparentemente è anche ancora molto sul pezzo come quando l’abbiamo visto l’ultima volta su un campo da basket.

L’Hall of Famer ha recentemente avuto un incontro piuttosto imbarazzante con un gruppo di pranker di YouTube che hanno cercato di avere la meglio su Allen. Nessuno può fregare Ray perché ha subito notato che il complice del burlone lo stava filmando all’interno di un negozio.

È stato a questo punto che il due volte campione NBA ha iniziato a rimproverare la coppia per il loro tentativo di scherzo fallito:

Ray Allen wasn’t having ANY of this YouTuber’s prank 😳 pic.twitter.com/bvsL7zuaBu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 23, 2022

Ray Allen chiaramente non era felice di essere il bersaglio dello scherzo. Sembra che il prank fosse incentrato su un ragazzo che emette peti ad alta voce in pubblico e cattura la reazione dello spettatore. A essere onesti, non è stato molto furbo e Allen ha visto bene.

Allen si è avvicinato al ragazzo che stava registrando e ha chiesto di interrompere la registrazione. Anche “Jesus Shuttlesworth” non è stato proprio gentile con il cameraman se proprio dobbiamo dirla tutta. Questo dovrebbe servire da lezione per tutti i fan là fuori che vogliono fare un prank a Ray.

Leggi anche: Caso Udoka: andavano a letto da mesi e lei non era consenziente?