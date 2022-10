La storia tra Jordan Poole e Draymond Green ha dominato i titoli dei siti d’informazione legati all’NBA la scorsa settimana, con i Golden State Warriors che hanno affermato di averlo superato e che ora sono concentrati solo sulla prossima stagione. Green ha parlato pubblicamente della questione ai giornalisti di recente e questa notte Poole ha rotto il silenzio.

Jordan Poole dice che Draymond Green si è scusato, hanno intenzione di gestirlo da soli in quel modo. “Siamo qui per vincere un campionato e continuare ad appendere stendardi”.

Jordan Poole says Draymond Green apologized, they plan to handle it themselves that way. “We’re here to win a championship and keep hanging banners.”

