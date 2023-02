Le punizioni per la rissa tra T’Wolves e Magic: Bamba sospeso 4 gare

La NBA ha annunciato nelle scorse ore le punizioni per i giocatori coinvolti nella rissa scoppiata la notte tra venerdì e sabato nella partita tra Minnesota Timberwolves e Orlando Magic. Quattro giocatori sono stati sanzionati, Jaden McDaniels, che era uno dei giocatori espulsi, è stato semplicemente multato di 20.000 dollari. Mo Bamba, Austin Rivers e Jalen Suggs, i principali protagonisti, hanno invece ricevuto delle sospensioni.

La più lunga l’ha presa Bamba: 4 partite di squalifica, probabilmente perché, oltre ad essere stato colui che insieme a Rivers ha scatenato il parapiglia, in quel momento era anche seduto in panchina. Rivers ha ricevuto 3 gare di sospensione, mentre Suggs, intervenuto in difesa del compagno prendendo anche per il collo il giocatore di Minnesota, è stato sospeso per 1 gara.