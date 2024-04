Venduta all’asta per una CIFRA FOLLE la canotta di Michael Jordan con cui SPACCÒ il tabellone a Trieste

Era il 1985 e Michael Jordan allora 22enne – già campione ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe diventato – in tour in Europea, deciso di giocare sul parquet di Trieste, indossando una storica maglia in cotone arancionero con la scritta bianca Stefanel al centro, corredata dal tradizionale logo arancione del quadrifoglio e il numero 23. Oggi la famosissima casa d’aste Sotheby’s ha venduto quella canotta per 571.500 dollari.

Questa è una delle 3 maglie di Michael Jordan autenticate da MeiGray nel 1985.

Dopo un’incredibile stagione da Rookie of the Year NBA, Michael Jordan – alla fine di agosto del 1985 – si recò in Italia a Trieste per una partita di esibizione sponsorizzata da Nike. Michael giocò per la Stefanel Trieste e indossò questa incredibile maglia personalizzata n. 23 arancio-nera della Stefanel Trieste.

La partita è ricordata come la partita del “tabellone in frantumi”, in quanto la parte più memorabile della prestazione da 30 punti di Jordan avvenne quando Michael, quasi volando verso il cielo, schiacciò la palla con così tanta potenza e forza che l’intero tabellone esplose, spruzzando frammenti di vetro in tutto il campo. Questo momento ha ispirato alcune delle più famose Air Jordan 1 di Nike ed è una delle colorazioni più ambite del marchio.

Leggi anche: Ben McLemore è stato arrestato con l’accusa di STUPRO