LeBron e Savannah James hanno commentato i “rumors” su Bronny James e Larsa Pippen

In pochi hanno dubbi: i rumors di un flirt tra Bronny James, 16 anni, e Larsa Pippen, 46, sono falsi. Gli stessi diretti interessati li hanno commentati nelle scorse ore, con la donna che ha minacciato chi ha diffuso la notizia di denunciarlo per diffamazione.

La vicenda però è diventata in fretta di dominio pubblico, e ha spinto addirittura i genitori di Bronny, LeBron James e sua moglie Savannah, ad esporsi in merito su Instagram. La madre del ragazzo ha pubblicato una storia su IG in cui ha scritto:

Con tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento, volete tutti parlare di QUESTA merda… Alla fine del discorso state sempre parlando di un minore. Non mi interessa che tipo di “celebrità” pensate che lui sia, è un ragazzino e queste str*****e devono finire.

Storia ripresa da LeBron stesso, che l’ha condivisa aggiungendo, riferito a Savannah: “Oh-oh, avete fatto inc*****e la persona sbagliata! Buona fortuna. Non sarà gentile!”.

LeBron posted this on his IG story in response to Savannah James' story. 😳😳

