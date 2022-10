LeBron James a Denver? La folle idea dell’ex coach dei Nuggets

I Los Angeles Lakers sono nel caos più totale in questo momento dopo aver iniziato la nuova stagione con uno 0-4. La cattiva notizia per loro è che potrebbe andare molto peggio. Da parte sua, tuttavia, George Karl crede che i Denver Nuggets, che hanno consegnato a Los Angeles la loro quarta sconfitta consecutiva mercoledì, debbano sfruttare al massimo questa situazione, facendo il possibile per ottenere LeBron James via trade.

Non sembra che l’ex coach dei Nuggets stia scherzando. Karl ha pubblicato un tweet giovedì chiedendo che Denver consideri di premere il grilletto su un potenziale scambio per LeBron:

“I Denver Nuggets dovrebbero ottenere via trade LeBron James oggi”, ha scritto Karl nel suo tweet.

Allora, come sarebbe lo scambio? Naturalmente si potrebbe presumere che qualsiasi potenziale accordo incentrato su King James dovrebbe coinvolgere le principali risorse della squadra avversaria, giusto? Questo significa che l’allenatore Karl sta proponendo che i Nuggets mandino Nikola Jokic ai Lakers in cambio di LeBron? Non necessariamente.

Nope not necessary — George Karl (@CoachKarl22) October 27, 2022

Nella sua testa, il 71enne crede che i Nuggets possano in qualche modo pensare a un accordo senza dover lasciare andare Jokic. Certo, un tandem composto da LeBron e Jokic sarebbe sicuramente allettante, per non dire altro. Con James a roster, i Nuggets diventerebbero immediatamente la contender numero 1 per il titolo.

I Lakers richiederebbero molti giocatori e questi sarebbero probabilmente i giovani. Michael Porter Jr? Bones Hyland? Forse anche Jamal Murray?

Al momento è chiaramente fantabasket ma la voce è autorevole, non è del primo che passa per strada.

