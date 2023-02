Charlotte Hornets, stagione finita per LaMelo Ball

La stagione di LaMelo Ball era iniziata in ritardo e si chiuderà in anticipo, vista la frattura alla caviglia subita nell’ultima partita contro Detroit. La point guard degli Charlotte Hornets non scenderà più in campo in questa stagione, chiudendo l’anno con 36 gare disputate, 23.3 punti, 6.4 rimbalzi e 8.4 assist di media.

I problemi alla caviglia di LaMelo sono stati costanti in questa stagione, prima con tante distorsioni e ora appunto con la frattura che lo ha messo KO a lungo.

Hornets All-Star LaMelo Ball will miss the remainder of the season with his fractured right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ball has had multiple left ankle sprains this season before suffering the right ankle fracture on Monday night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023