LeBron James commenta duramente il caso Brittney Griner e lancia una frecciatina agli Stati Uniti

LeBron James da anni è uno dei giocatori NBA più interessati ai temi sociali. Fra le battaglie condotte da LBJ negli ultimi tempi c’è quella a favore di Brittney Griner, cestista WNBA detenuta in Russia per presunto spaccio di droga.

La giocatrice è stata fermata in aeroporto a Febbraio perché aveva in valigia del liquido di cannabis per una sigaretta elettronica. Da allora è rinchiusa in carcere e la vicenda di fatto è una manovra del governo di Putin per battere i pugni sui tavoli internazionali dove siedono anche gli Stati Uniti.

L’atleta si è vista costretta a dichiararsi colpevole di traffico internazionale di droga nella speranza di essere liberata attraverso uno scambio di prigionieri e qualche giorno fa ha scritto direttamente al presidente Joe Biden.

LeBron è tornato a parlare del caso nel corso del suo show The Shop: Uninterrupted, in onda su YouTube e HBO.

Parole dure per le quali Il Re è stato criticato, tanto da spingersi ad aggiustare il tiro più tardi via Twitter.

My comments on “The Shop” regarding Brittney Griner wasn’t knocking our beautiful country. I was simply saying how she’s probably feeling emotionally along with so many other emotions, thoughts, etc inside that cage she’s been in for over 100+ days! Long story short #BringHerHome

— LeBron James (@KingJames) July 13, 2022