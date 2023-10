LeBron James commenta la guerra in Israele

LeBron James ha espresso la sua opinione sulla guerra in Israele.

Lo ha fatto attraverso un comunicato congiunto con Maverick Carter, suo socio nella casa di produzione SpringHill Company.

La devastazione in Israele è tragica e inaccettabile. Le uccisioni e la violenza ai danni di persone innocenti, perpetrate da Hamas, sono atti di terrorismo. La famiglia SpringHill company porge sincere condoglienza a Israele e a tutta la comunità ebraica. Preghiamo per la pace in quella regione e proseguiremo il nostro impegno per combattere l’odio in ogni sua forma. Dobbiamo tutti adoperarci affinché questa tragedia non diffonda ulteriore odio, razzismo e antisemitismo.