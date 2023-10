Gli hacker attaccano l’Asvel Villerbaune

Attacco hacker subito dall’Asvel Villerbaune.

Il team francese è finito nel mirino del gruppo NoEscape che avrebbe attaccato diverse aziende in tutta Europa. In particolare alla squadra di Tony Parker sarebbero stato rubati 32 giga byte di dati, prevalentemente materiale amministrativo. Fanno parte del bottino diversi documenti d’identità, contratti, accordi di riservatezza e altro materiale privato. Non è ancora chiaro come gli hacker siano riusciti a infiltrarsi nei sistemi del club francese che al momento non ha ancora commentato l’accaduto.

Si stima che gli hacker stiano chiedendo riscatti da centinaia di migliaia a milioni di euro.

Fonte: Sportando