LeBron James è ora il giocatore più pagato della storia NBA

LeBron James nelle scorse ore ha trovato un accordo biennale per rinnovare con i Los Angeles Lakers fino al 2025. Allo stato attuale delle cose, tra 2023 e 2025 il Re guadagnerà complessivamente 97.1 milioni di dollari garantiti, che potranno diventare anche 111 in base all’aumento del salary cap.

Queste cifre portano LeBron ad un totale di 532 milioni di dollari guadagnati in carriera dai suoi contratti NBA. Sorpassato Kevin Durant, che capeggiava questa speciale classifica. James è ora dunque il giocatore più pagato della storia, e nei mesi scorsi, grazie alle numerose attività extra-basket che possiede, era diventato il primo atleta NBA in attività a raggiungere il miliardo di dollari di patrimonio.

The two-year, $97.1M extension, which includes a 15 percent trade kicker, makes LeBron James the highest earning player in NBA history with $532M in guaranteed money. He surpasses Brooklyn’s Kevin Durant. pic.twitter.com/UUHMspiKZp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022