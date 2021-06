LeBron James ed Anthony Davis non giocheranno le Olimpiadi di Tokyo

Per LeBron James il sospetto era forte dopo le sue dichiarazioni al termine di Gara-6, ma ora è praticamente ufficiale: non giocherà le Olimpiadi di Tokyo di quest’estate e Team USA non potrà contare neanche sul suo compagno Anthony Davis. Entrambe le stelle dei Los Angeles Lakers hanno avuto parecchi problemi fisici durante la stagione e si prenderanno qualche mese di riposo.

LeBron non scende in campo con la maglia della Nazionale dal 2012, quando annunciò il proprio ritiro subito dopo l’oro alle Olimpiadi di Londra. Davis aveva esordito proprio in quei Giochi, ancor prima di mettere piede in NBA. Secondo Joe Vardon di The Athletic, la spedizione olimpica sarà guidata in primis da Jayson Tatum, tra l’altro già “in vacanza” e quindi riposato. Altri nomi papabili per la squadra allenata da Gregg Popovich, che deve riscattare il flop al Mondiale 2019, sono quelli di Damian Lillard, Steph Curry, Bradley Beal, Zach LaVine, Jimmy Butler, Bam Adebayo e Zion Williamson.

Le Olimpiadi inizieranno il 23 luglio, quindi bisognerà anche vedere quando finiranno le stagioni dei giocatori ancora impegnati nei Playoff. Kawhi Leonard e Paul George ad esempio sono in lista, ma tutto dipenderà da quanta strada faranno i Clippers nella post-season.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.