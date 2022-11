Banchero e Fontecchio non giocano… ma Utah e Orlando vincono!

Paolo Banchero e Simone Fontecchio non hanno giocato questa notte con gli Orlando Magic e gli Utah Jazz ma le rispettive squadre degli italiani hanno vinto contro gli Atlanta Hawks e i Dallas Mavericks.

Il ragazzo nativo di Seattle non ha giocato a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, come comunicato dalla stessa franchigia della Florida prima del match contro gli Hawks.

INJURY UPDATE: Paolo Banchero (left ankle sprain) and Kevon Harris (left rib contusion) will not play tonight vs. Dallas.#MagicTogether pic.twitter.com/IibSyL4Ivx — Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 9, 2022

L’ex Baskonia e Alba Berlino invece non è sceso in campo per scelta tecnica di coach Will Hardy. Non è la prima volta che succede perché è diventato abbastanza comune da quando è uscito dal protocollo anti-Covid della Lega. Negli ultimi 5 match in cui è andato a referto ha giocato in totale 12 minuti e ha segnato solo 2 punti e catturato 3 rimbalzi.

Stiamo a vedere se nelle prossime partite Fontecchio e Banchero torneranno a calcare il parquet. Sicuramente Paolo avrà spazio, appena risolverà questa distorsione alla caviglia, mentre per Simone è un po’ più difficile. Il pescarese deve lavorare e lavorare per farsi trovare pronto quando avrà i suoi minuti. L’ex Duke invece ha già dimostrato di essere uno dei migliori giocatori della Lega e continuerà così.

