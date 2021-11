LeBron James esalta Paolo Banchero e lui non riesce a crederci

Paolo Banchero ha iniziato alla grande la sua avventura in NCAA con i Duke Blue Devils. Il lungo con passaporto italiano, proiettato verso una delle prime due chiamate al prossimo Draft, ha realizzato 22 punti nella vittoria contro Kentucky al Madison Square Garden.

Banchero ha finito per catturare l’attenzione di LeBron James, che nelle sue storie di Instagram ha esaltato il classe 2002 di Duke che nella foto da lui postata indossa le LeBron 11. “Paolo vibez! 11’s go crazy! E in ogni caso, è davvero forte! Seattle ha trovato un altro campione” ha scritto James.

Un attestato di stima al quale Paolo Banchero non poteva credere. Il lungo di Duke ha espresso tutta la propria felicità su Twitter: “Non ci credo, Bron mi ha messo in una storia! Scusate ma lasciatemi essere un fan per un secondo, è il mio GOAT dico davvero!”.

no way bron put me on tha story man sorry but y’all gotta let me be a fan for a second 😭 that’s my goat fr 🤞🏽 — Paolo Banchero🇮🇹 (@Pp_doesit) November 10, 2021