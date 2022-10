LeBron James non ha intenzione di scaricare Russell Westbrook

LeBron James è troppo navigato per cadere nelle trappole dei giornalisti con le domande riguardanti il suo compagno di squadra Russell Westbrook.

Westbrook è stato il discorso del mondo dello sport americano ieri sera dopo che il suo epico errore ha condannato i Lakers alla sconfitta contro i Blazers. Con 30 secondi rimanenti sul cronometro e i Lakers in vantaggio per 102 a 101, Westbrook ha deciso di prendere un jumper senza senso che ha sbagliato malamente.

Russ probabilmente stava puntando per un possesso aggiuntivo, ma è stata una mossa rischiosa poiché i Lakers erano in vantaggio e avrebbero probabilmente potuto ottenere un vantaggio di tre punti con un tiro migliore. Alla fine i Blazers sono stati in grado di prendere la palla dopo il suo brutto tiro e Damian Lillard ha portato Portland in vantaggio 104 a 102.

Molti fan hanno indicato la decisione di Westbrook come la causa della terza sconfitta stagionale su tre partite giocate. Tuttavia, James non si è unito al dito puntato ed è invece corso in difesa del suo compagno di squadra.

“Posso dire che voi ragazzi siete totalmente contro Russell Westbrook in questo momento. Ragazzi, potete scrivere di Russ e di tutte le cose che volete su di lui… Ma non tiratemi in mezzo, avete trovato la persona sbagliata”, ha detto James nella sua conferenza stampa post partita.

LeBron James coming to Russell Westbrook's defense:

"I can tell that you guys are in the whole Russell Westbrook category right now. … You guys can write about Russ and all the things you guys want to try to talk about Russ… It's not who I am."#NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/FxK9q8ZFUf

— 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) October 24, 2022