LeBron James si chiede perché possano entrare nella Hall of Fame solo i giocatori ritirati

Pochi giorni fa è stato diramato l’elenco delle figure che potrebbero entrare nella Hall of Fame nel 2024. Tra queste, c’è anche Ettore Messina, attualmente head coach dell’Olimpia Milano. La notizia è stata l’occasione per LeBron James di porsi un quesito su X: perché, a differenza degli allenatori, i giocatori devono essersi ritirati prima di poter essere eleggibili per la Hall of Fame?

“Perché i giocatori devono essersi ritirati prima di entrare nella Hall of Fame? I coach ci entrano giustamente mentre stanno ancora allenando. Mi chiedo quale sia la differenza” ha scritto James.

Le regole della Hall of Fame di Springfield stabiliscono che un giocatore non solo deve aver smesso di giocare, ma deve averlo fatto da 4 anni prima di essere eleggibile. Per i coach questa regola non esiste, infatti l’anno scorso era stato introdotto Gregg Popovich il quale ancora oggi allena San Antonio.