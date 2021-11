Steve Kerr parla di quando rientreranno Klay Thompson e James Wiseman

L’head coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha rivelato che Klay Thompson e James Wiseman non scenderanno in campo a breve.

Thompson ha saltato 29 mesi a causa di un infortunio dopo essersi rotto il legamento crociato anteriore sinistro in gara-6 delle Finali NBA del 2019 e essersi lesionato il tendine d’Achille destro il 18 novembre 2020. Parlando con i giornalisti dopo la partita degli Warriors contro i Brooklyn Nets, Kerr ha detto che Thompson ha già ha iniziato a giocare partite di 5 contro 5 sulla sua strada verso il recupero. Tuttavia, ha aggiunto che questo progresso non significa che i tifosi vedranno Thompson schierarsi al fianco di Curry e co. a brevissimo.

In un video pubblicato da Anthony Slater, Steve Kerr ha detto ai giornalisti di Thompson e Wiseman:

“Un’assenza di due anni richiede molto lavoro, non solo la riabilitazione. Devi conoscere la resistenza, la forza. È fantastico che stia giocando dei 5 contro 5. Ma ciò non significa che sarà pronto per scendere in campo in NBA la prossima settimana”.

Wiseman è più indietro nel suo ritorno in NBA. Il centro è stato operato lo scorso aprile per una lesione al menisco del ginocchio destro. A differenza di Thompson, tuttavia, Wiseman non è stato ancora autorizzato a giocare i 5 contro 5. Parlando dei progressi nella riabilitazione di Wiseman, Kerr ha detto:

“È un infortunio che richiede un sacco di attenzione e controllo su come sta”.

Gli Warriors hanno gestito un inizio di stagione dominante anche senza i loro due giocatori chiave. Attualmente in testa alla Western Conference con solo due sconfitte, ha senso che Steve Kerr abbia deciso di non rischiare Thompson e Wiseman riportandoli di corsa in campo.

