LeBron ricorda quando Kobe Bryant gli ha fatto capire che era pronto per l’NBA

LeBron James ha costruito un solido rapporto con Kobe Bryant ben prima che il Re si unisse ai Los Angeles Lakers. Tuttavia, il futuro Hall of Famer ha finalmente rivelato il momento esatto in cui il Black Mamba gli ha fatto capire che era pronto per l’NBA.

La stella dei Lakers stava apparentemente ricordando i bei tempi andati sui social media quando ha condiviso un post con Kobe Bryant. LeBron James sostiene che la leggenda dei Lakers lo ha aiutato ad uscire dal campo e che questo è stato un chiaro segno che Bryant ha dato a James il massimo rispetto.

LeBron James ripensa alla prima volta che ha affrontato Kobe Bryant. LeBron ha totalizzato 16 punti, 5 rimbalzi e 7 assist con 6 su 20 al tiro. Kobe Bryant ha chiuso con 10 punti e 3 su 8 nella vittoria dei Lakers sui Cavs per 89 a 79.

Questa la descrizione sul post Instagram che mostra sia LeBron James sia Kobe Bryant:

“L’aiuto fuori dal campo mi ha fatto capire che appartenevo al gruppo e che ero stato scelto anche a 19 anni”.