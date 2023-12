L’EuroLega è la competizione PIÙ EQUILIBRATA del mondo!

L’EuroLega è ogni anno sempre più bella, più complessa e competitiva. Vincere una partita è sempre difficilissimo. In questo momento le squadre dal 4° al 10° posto in classifica hanno tutte lo stesso punteggio. Ciò significa che la squadra che ha il vantaggio sul campo di casa nei playoff ha lo stesso punteggio della squadra che effettua i play-in come ultima classificata.

Questo post su X spiega benissimo cosa intendiamo per la Lega più equilibrata al mondo. Onestamente è difficile immaginarsi una competizione così importante, con così tanti campioni e così tanto equilibrio. Una vittoria può portarti in paradiso e una sconfitta al purgatorio o, peggio, all’inferno.

C’è da notare che in questo contenuto social mancano sia l’Olimpia EA7 Milano sia la Virtus Segafredo Bologna, ma per due motivi distinti. I virtussini sono al 2° posto in classifica in coabitazione con il Barcelona, mentre i meneghini sono al 14° posto con 6 vittorie e 10 sconfitta come la Stella Rossa Belgrado.

Stiamo a vedere se la Virtus Bologna riuscirà a continuare nel suo ruolino di marcia in EuroLega e se l’Olimpia Milano, invece, riuscirà a recuperare il terreno perso in questo inizio insufficiente. Da questo punto di vista, Shabazz Napier dovrebbe dare loro una grossa mano.

