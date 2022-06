L’Efes conferma Dunston e continua il mercato per puntare al 3-peat di EL

Bryant Dunston avrà la possibilità di competere per il three-peat con l’Anadolu Efes Istanbul, mentre Josh Nebo, che si stava preparando per sostituirlo sotto le plance, si trasferirà altrove e un altro pezzo grosso viene confermato all’Efes nel loro tentativo di rimanere in cima al tetto d’Europa.

Secondo fonti Eurohoops, l’accordo tra Josh Nebo e l’Efes che era stato concordato non sarà completato poiché il club ha deciso di trattenere Dunston per un’altra stagione. È una svolta che risponde agli eventi poiché Dunston, come capitano morale della squadra, è stato il primo giocatore ad alzare il trofeo a Belgrado.

Nel frattempo, Misko Raznatovic, l’agente di Will Clyburn e Ante Zizic, ha praticamente confermato il loro trasferimento a Istanbul con la maglia dell’Efes, twittando una foto di loro due mentre giocavano insieme in Turchia in passato per il Darussafaka, altra squadra della città turca.

Perfect example of pick and roll with small forward as the creator and center!😀

Few years ago, in Istanbul!#BeoBasket pic.twitter.com/fuYMQSKkqF — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 6, 2022

Insomma, si prospetta un Efes davvero stellare, ma che potrebbe non essere guidato da Ergin Ataman. Il coach turco, C.T. anche della Turchia, ha ricevuto parecchie offerte dall’NBA, che però potrebbe declinare per compiere qualcosa che non è mai stato fatto nel basket moderno e che non accade dai tempi della Jugoplastica Spalato di Dino Rađa e Toni Kukoč.

Leggi anche: Peppe Poeta, il più grande perdente di successo del basket italiano