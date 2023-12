L’Efes ha vinto contro il Panathinaikos grazie ad alcuni ex “italiani”

Ieri sera un Anadolu Efes Istanbul in grandissima crisi di uomini è riuscito a vincere in casa contro il Panathinaikos AKTOR Atene, che sulla carta era favorito, grazie agli americani ex “italiani”.

L’uomo del match è stato senza dubbio Tyrique Jones, che ha chiuso con 21 punti e 14 rimbalzi, lui che un paio di stagioni fa in maglia Carpegna Prosciutto Pesaro aveva dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli ma sul quale nessuna italiana di EuroCup/EuroLega ha deciso di puntare.

Bene anche Mike Daum, arrivato da qualche giorno da Tortona, che ha tirato 0/5 dalla lunga distanza, ma ha comunque messo a referto 8 punti grazie a un perfetto 3/3 da due. Infine sufficiente la prestazione di Darius Thompson, ex Brindisi, che ora ha anche passaporto italiano, perché ha un po’ litigato con il ferro ma ha comunque terminato la sua serata con 7 punti e 6 assist.

Tutti e 3, insieme anche a Derek Willis, altro statunitense a roster dell’Anadolu Efes Istanbul ma in questo momento infortunato, avevano già dimostrato in Serie A di poter competere ai piani più alti.

Forse possiamo dire che è un peccato che sia stato l’Efes a puntare su questi ex “italiani” perché un tempo cercavamo di tenere nel nostro campionato gli stranieri forti, vedi per esempio Mano Ginobili, che da Reggio Calabria si è trasferito alla Virtus Bologna.

