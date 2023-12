Si muove il mercato LBA: Pesaro e Scafati vogliono riportare in Italia due vecchie conoscenze

Le temperature si abbassano, ma in questo periodo il mercato di Serie A inizia a scaldarsi, con diverse squadre alla ricerca dei rinforzi giusti per rilanciarsi. In queste ore, come riportato da Il Resto del Carlino, la VL Pesaro starebbe cercando di riportare in Italia Andrea Cinciarini, miglior assistman nelle scorse due stagioni. Il playmaker azzurro si è trasferito a Zaragoza in estate, dove sta trovando poco spazio segnando 5.8 punti di media con 2.8 assist in Liga. Stando a quanto scritto dal quotidiano adriatico, l’accordo sarebbe molto vicino.

Si muove però anche Scafati, che qualche settimana fa aveva già preso Janis Strelnieks in cabina di regia. Proprio il lettone è entrato nelle mire di Derthona, alla quale però i campani stanno resistendo, come scritto da La Prealpina. A Scafati è in corso una mini-rivoluzione visto l’addio di Pino Sacripanti per problemi di salute. Un altro nome da tenere d’occhio sarebbe quello del centro americano Julian Gamble, già visto alla Virtus Bologna tra il 2019 e il 2021. Quest’anno Gamble è ancora free agent, nella passata stagione ha indossato la maglia del Bnei Herzeliya in Israele con 12.8 punti e 6.7 rimbalzi di media.

Infine si torna a parlare, sempre su La Prealpina, del possibile taglio di Willie Cauley-Stein da parte di Varese. Già a ottobre era stato menzionato un possibile addio dell’ex NBA, se dovesse concretizzarsi i biancorossi andrebbero su Skylar Spencer, centro che ha giocato a Trieste l’anno scorso con 8.2 punti e 7.9 rimbalzi di media.

Foto: LBA