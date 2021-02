Anadolou Efes Istanbul-Olympiacos Piraeus 76-53

(15-26, 32-8, 15-9, 18-10)

Dopo un primo quarto da incubo l’Efes Istanbul travolge l’Olympiacos concedendo soli ventisette putni nei restanti periodo e raggiunge momentaneamente a quota 14 vittorie il Fenerbahce in attesa del recupero contro il Maccabi.

Partenza lanciata dell’Olympiacos (5-12 6′) con l’Efes che fatica dalla lunga distanza e lascia spazio alla fuga dei greci che suggellano un perfetto primo quarto (4/6 da 3) con la tripla di Sloukas che vale l’11-26 al 10′. Beaubois suona la carica in apertura di secondo periodo con quattro filati (15-26 12′), il resto lo fa tutto Larkin, compreso il 3+1 che chiude il parziale del riaggancio turco (28-28 15′). Dunston dà il primo vantaggio ai suoi (32-30 16′), Beaubois allunga (37-30 17′) così coach Bartzokas è costretto a chiamare il secondo time out in pochi minuti per fermare l’emorragia, ma l’Efes incrementa il divario al 20′, 43-34.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora l’Efes a spingere sull’acceleratore (50-37 24′), l’Olympiacos litiga col canestro ed è sempre Larkin a dare il là alla fuga definitiva dei padroni di casa (56-38 27′). Spanoulis è l’ultimo ad arrendersi (58-43 30′), Larkin però ad inizio di ultimo periodo spegne sul nascere ogni tentativo di rimonta ospite (65-47 34′).

Efes: Larkin 21 Beaubois 11 Singleton 2 Balbay, Musa, Sanli 2 Moerman 5 Pleiss 2 Micic 9 Anderson 4 Dunston 15 Simon 5 All.Ataman

Olympiacos: Nikolaidis, Charalampopoulos, Larentzakis 10, Spanoulis 4 Sloukas 7 Martin 4 Vezenkov 9 Printezis, Jean-Charles 5 Jenkins 4 Ellis 3 Mckissic 7 All.Bartzokas