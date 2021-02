Il Baskonia passeggia, un rassegnato Khimki viene asfaltato

KHIMKI – BASKONIA 67-89

(14-24; 23-23; 20-24; 10-18)

Tutto facile per il Baskonia che vince sul campo del Khimki col punteggio di 89-67, una gara messa in ghiaccio fin dal +10 della prima frazione di gioco, con i russi che ormai giocano solo per la gloria della competizione dando l’impressione di non provarci nemmeno a fondo. Per i baschi ben 6 uomini in doppia cifra, vittoria totale dove tutti han messo piede in campo e il solo Diop non ha trovato il fondo della retina. Khimki che trova uno sconsolato Shved da 16 punti e 10 assist a provare a illuminare il gioco, senza mai però riuscire minimamente a impensierire Polonara e compagni. Per il Baskonia due punti fondamentali per inseguire sempre la zona playoff, che ora dista solamente una vittoria.

KHIMKI: Shved 16, Mickey 13, Vialtsev 11

BASKONIA: Fall 14, Vildoza 13, Dragic 13

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.