Lega Basket investe su TikTok: milioni di views in Supercoppa

Durante la Frecciarossa Supercoppa 2022, oltre che nei giorni precedenti l’Evento, la Lega Basket Serie A ha prodotto una serie di contenuti per raccontare non solo l’evento sportivo ma anche i suoi personaggi, senza tralasciare lo spettacolo extra campo e la città di Brescia, che ha ospitato le quattro finaliste. Attraverso i propri canali social, grazie a questi contenuti, la Lega Basket in Supercoppa ha raggiunto un pubblico complessivo di 4.5 milioni di persone, generando oltre 2 milioni di visualizzazioni con i video pubblicati su TikTok, piattaforma sempre più attrattiva per molteplici fasce di età, in particolare quelle più giovani.

La due giorni bresciana ha inoltre ospitato un totale di 13 tra community, influencer e VIP appassionati di basket che hanno potuto vivere a bordocampo l’atmosfera della Supercoppa. Dagli allenamenti alle partite, fino alle premiazioni al termine della manifestazione, passando per il “dietro le quinte” dei festeggiamenti. I contenuti pubblicati dagli invitati sui rispettivi profili hanno generato 3.5 milioni di visualizzazioni, andando così ad allargare sensibilmente il bacino di utenza di LBA: processo, questo, già avviato dalla nuova struttura digital di Lega Basket.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket

Supercoppa TikTok