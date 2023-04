Leonardo Okeke, infortunio molto grave e stagione finita

Si è conclusa nel peggiore dei modi la stagione di Leonardo Okeke, azzurro dell’Olimpia Milano in prestito biennale a Badalona in Spagna. Il classe 2003 è andato KO nella gara contro Girona del weekend e gli esami hanno dato un esito pessimo: si tratta infatti di lussazione posteriore dell’anca destra con frattura acetabolare e rottura muscolare praticamente completa del muscolo piramidale destro.

Per Okeke, fratello di David visto in passato a Torino, la stagione 2022-23 è ovviamente conclusa anche se a questo punto rimane in dubbio anche per la prima parte della prossima annata. In questa stagione il lungo italiano ha disputato solo 3 partite con Badalona in Liga ACB, passando la maggior parte del tempo in LEB Silver con Prat. Proprio nella terza di queste presenze con la prima squadra, Okeke si è infortunato dopo appena 39” dal suo ingresso sul parquet.