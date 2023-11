Procida SPETTACOLARE! (Quasi) la miglior giocata di ottobre in EuroLega

Gabriele Procida è stato tra i protagonisti della vittoria di EuroLega dell’ALBA Berlino davanti al proprio pubblico contro l’Olimpia EA7 Milano con un paio di stoppate, di cui una pazzesca, su Nikola Mirotic.

L’EuroLega si è accorta della prodezza di Procida e ha deciso di premiare il giocatore classe 2002 italiano con la seconda miglior giocata di tutto ottobre, dietro solo all’alley-oop di Tyreque Jones su assist di Darius Thompson:

Forse siamo un po’ di parte… ma quella stoppata dell’ex Fortitudo e Cantù ha un qualcosa di davvero meraviglioso e forse valeva più di un semplice alley-oop come se ne sono visti tanti. Ma, ripetiamo, forse siamo un po’ troppo di parte perché troppo italiani.

Alla numero 5 troviamo un altro “italiano”, ovvero Toko Shengelia, con la sua magica stoppata in recupero su un giocatore dell’ASVEL di Gianmarco Pozzecco che stava per andare a schiacciare in contropiede. Una fantastica giocata difensiva anche quella per colui che è stato nominato il miglior giocatore di ottobre.

Diciamo che noi tifosi italiani – a parte quelli di Milano – possiamo dirci soddisfatti di questo ottobre con Shengelia, Procida e la Virtus Bologna.

