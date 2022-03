L’esordio di Paolo Banchero nel Torneo NCAA è andato molto bene

C’era grande attesa per la prima partita in carriera al Torneo NCAA di Paolo Banchero, che nella notte con la sua Duke affrontava la #13 del tabellone Cal State Fullerton. Il lungo con passaporto italiano, che si spera presto farà anche il suo esordio in maglia azzurra, è stato tra i migliori in campo con una doppia-doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, aggiungendo 2 stoppate e tirando 7/14 dal campo e 2/4 da tre punti.

Una boccata d’aria fresca dopo che nelle ultime settimane Banchero, dato come scelta sicura in Top 3 al prossimo Draft NBA, aveva iniziato a perdere consensi. Duke ha vinto agilmente, 78-61, e domenica affronterà Michigan State nel secondo turno.