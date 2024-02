Al suo primo anno in EuroLega, Codi Miller-McIntyre ha dimostrato di essere un vero fuoriclasse per la competizione. La point guard di 29 anni ha distribuito ben 20 assist durante la partita tra il Baskonia e i francesi dell’LDLC ASVEL Villeurbanne, battendo un record che resisteva da ben 9 anni in EuroLega. Miller-McIntyre lo ha fatto in grande stile, con un passaggio a Chima Moneke per un alley-oop.

In precedenza, il record era detenuto da Stefan Jovic, che aveva registrato 19 assist nel 2015. Facundo Campazzo del Real Madrid ha raggiunto il record di 19 assist nel 2020.

Inoltre, Miller-McIntyre ha registrato solo la quarta tripla-doppia nella storia del torneo. Solo Nikola Vujicic e Nick Calathes erano riusciti a registrare una tripla-doppia in una partita di EuroLeague.

Insomma, si è trattata davvero di una prestazione incredibile per un giocatore che è in Europa da tantissimi anni ma sul quale nessuno aveva scommesso prima di quest’anno. E ci sentiamo di dire che hanno fatto male, visti i numeri che sta mettendo insieme con i baschi in questa annata europea…

