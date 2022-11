L’ex allenatore di Durant e Curry è stato arrestato per stupro

Rob McClanaghan, 43 anni, in passato ha lavorato come allenatore personale di tante stelle NBA come Kevin Durant, Russell Westbrook, Derrick Rose e Steph Curry. Nelle scorse ore l’uomo è stato però arrestato con l’accusa di stupro, gettando sulla NBA un’altra controversia, sebbene indirettamente. McClanaghan è stato arrestato venerdì scorso a Rhode Island, mentre fuggiva dalle autorità in seguito alle accuse, come riportato da ESPN.

L’uomo avrebbe utilizzato delle droghe come il Rohypnol, sciogliendole nelle bevande delle sue vittime, per approfittare dello stato di incoscienza di diverse donne. Dan Griffin, avvocato di McClanaghan, ha preferito non commentare. Nessun giocatore si è espresso sull’accaduto.