L’ex coach dei Lakers spiega perché l’era di Kobe Bryant e Dwight Howard è stata un DISASTRO

Dopo che l’ex guardia dei Los Angeles Lakers, Nick Young, ha raccontato la sua storia su Kobe Bryant, l’ex allenatore Phil Handy ha svelato la sua durante un recente episodio del Podcast P presentato da Wave Sports + Entertainment. Dopo che Bryant e i Lakers hanno perso al secondo turno in due anni nel 2012, la franchigia ha trascorso quattro anni cercando di assemblare un roster da titolo attorno a Bryant. I veterani Dwight Howard e Steve Nash hanno fatto parte di quell’epoca di Kobe Bryant.

I Lakers hanno cercato di inserire veterani affermati per aiutare Bryant, che ha vinto il suo ultimo campionato nel 2010. Tuttavia, le personalità di Kobe Bryant e Dwight Howard si sono spesso scontrate e trovare continuità è stato molto difficile, secondo Handy.

“Dwight è un Hall of Famer. Non mi interessa quello che dicono gli altri. Dwight è un Hall of Famer. Quindi era nel suo stagno a Orlando. Si dice sempre che nell’NBA i mercati sono diversi. Orlando è uno stagno più piccolo, anche se Dwight era un pesce grosso. Arriva da Orlando, arriva a Los Angeles, che è un grande stagno e c’è già un pesce grosso in quello stagno”.

“Dwight è sempre stato un ragazzo che si preoccupava di come veniva percepito e di come la gente lo portava, e credo che Los Angeles fosse un posto così grande e con le luci della ribalta. Non era troppo luminoso per lui, ma quando lui e Kobe si sono riuniti, il loro rapporto non era difficile, ma erano due giocatori diversi”.

“Kobe era quello che era, e se giocavi con lui capivi chi era come compagno di squadra, e Kobe era molto esigente. Quindi, quando sei la personalità A e arrivi in un’altra squadra, e c’è un’altra personalità A, e quella personalità A potrebbe essere un po’ più vocale, o potrebbe avere un atteggiamento o una mentalità un po’ più spietata, potrebbe essere difficile”.