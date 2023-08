Canada spietato contro il Libano: oltre 50 i punti di scarto

Libano – Canada 73-128

(13-29, 17-37, 18-34, 25-28)

Niente può il Libano contro il Canada, che ha raggiunto quota 100 già nel terzo quarto (71% al tiro complessivo, 18/30 da tre). Rimane imbattuta la formazione bianco-rossa che è in testa al Girone H dopo la schiacciante vittoria ottenuta all’esordio contro la Francia.

Il Libano prova a reggere l’urto nei primi minuti con Arakji e Spellman, ma il l’equilibrio dura poco più di 4 minuti. Sul risultato di 8-8 il Canada prende il largo con un parziale di 5-21 alimentato da 5 punti di Brooks e due triple consecutive di Bell-Haynes. Nel solo secondo quarto il fatturato del Canada aumenta ulteriormente: con 37 punti di squadra la formazione allenata da coach Fernandez Torres si porta negli spogliatoio con il risultato di 30-66.

Dopo la pausa lunga il Canada ritorna in campo e non abbassa di certo il ritmo. Il protagonista è Olynyk, autore di 8 punti personali nel parziale di 3-17 dei primi 5 minuti di gioco. Ci mettono poco a raggiungere quota 100 i canadesi, che raggiungono l’obiettivo prima dell’ultimo quarto con la tripla di Alexander-Walker. Nel finale aumenta ulteriormente il gap tra le due squadre, con 9 giocatori in doppia cifra per il Canada. Il Libano realizza 25 punti con Spellman sugli scudi, autore di 8 punti nel quarto. Il risultato finale è di 73-128.

Tabellini

Libano: Spellman 16, Zeinoun 15, Haidar 11

Canada: Barrett 17, Bell-Haynes 15+8a, Ejim 13

QUI puoi trovare i tabelloni completi.

Foto: fiba.basketball