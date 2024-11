Librizzi brilla nella partita più difficile, 28 punti per la vittoria di Varese contro la Virtus

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna: 104-95 (24-22, 27-22, 25-30, 28-21)

Bologna detta il ritmo dei primi minuti di partita. La Virtus attacca il il pitturato con Ante Zizic e RJ Tucker andando subito sull’11-3. Un paio di possessi difensivi e una palla rubata di Jaron Johnson dopo 4’ accendono anche Varese. Dal disordine dei primi minuti esce una Openjobmetis che gioca a viso aperto e coraggiosa nel trovare soluzioni efficaci, anche se non senza fatica: Librizzi segna la sua prima tripla e poi mette anche in ritmo Jaylen Hands e lo stesso Johnson (rispettivamente 12 e 10 punti al 20’). Sono i due americani biancorossi i protagonisti del primo tempo, capaci di infilarsi negli spazi concessi da Bologna, che da metà secondo quarto subisce l’acuto avversario e all’intervallo insegue di sette lunghezze (51-44). In doppia cifra ci arrivano anche i veterani della Virtus, Marco Belinelli e Will Clyburn salgono a 13 punti e riescono a essere gli acuti di una squadra che si affida spesso alle iniziative individuali. È brava Varese a chiudere il pitturato e reggere l’impatto nei minuti che, storicamente in questa stagione, si sono rivelati spesso negativamente cruciali. Non è questa però la serata. Per la squadra di coach Herman Mandole funziona tutto anche nei momenti cruciali: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu limita Toko Shengelia nel pitturato, Jordan Harris segna la tripla dell’83 pari da cui Varese prende nuovamente lo slancio per segnare ben 21 punti in 5’. Librizzi, l’uomo di casa, conduce l’ultima cavalcata segnando 12 dei suoi 28 punti nel clutch. Il successo è di Varese, il secondo stagionale, importantissimo per la classifica che vede la OJM salire ora a 4 punti.