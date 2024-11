EA7 Milano, Ettore Messina lancia l’allarme: “Il rientro di Nebo? Lontanissimo”

L’Olimpia EA7 Milano ha vinto la partita contro Venezia valida per la 7° giornata di campionato, facendosi rimontare nel quarto quarto e rischiando nel finale. A condurre i biancorossi al successo sulla Reyer ci sono stati Dimitrijevic, Bolmaro e LeDay, leader di una squadra in emergenza che era ancora senza Ousmane Diop, Josh Nebo, David McCormack e Shavon Shields. Dopo la gara, Ettore Messina si è soffermato in conferenza stampa proprio sull’assenza di Nebo, finora schierato per soli 5 incontri (2 in campionato, 3 in EuroLega) a causa di due infortuni. Il primo, muscolare, subito in avvio di stagione, il secondo invece al braccio, subito durante la gara di EuroLega contro la Virtus Bologna.

“Nebo farà la risonanza magnetica martedì, ma per il rientro siamo lontantissimi. C’era un versamento molto consistente, hanno dovuto aspettare che si assorbisse l’ematoma” ha detto Messina.

La scorsa settimana Milano aveva annunciato che Josh Nebo sarebbe stato rivalutato nel giro di 14 giorni. Queste parole di Messina però sembrano allungare di molto i tempi di recupero per il lungo americano. È quindi possibile che l’Olimpia decida di tornare sul mercato, nei giorni scorsi si era parlato della possibile uscita di McCormack proprio per fare spazio ad un nuovo innesto.

Foto: Olimpia Milano