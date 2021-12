New Balance ha recentemente ampliato il suo portfolio di giocatori di basket, assicurandosi le firme di artisti del calibro della star dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, e Dejounte Murray dei San Antonio Spurs. Ora sembra che il marchio non stia prendendo di mira strettamente i giocatori per le collaborazioni per i suoi ultimi prodotti ma altri personaggi del mondo NBA.

Il marchio di abbigliamento sportivo New Balance ha deciso di instaurare una collaborazione con il famosissimo agente di LeBron James, Rich Paul, in una nuova colorazione del modello New Balance 550. La scarpa presenta una colorazione blu navy e celeste su una base bianca. “Rich Paul” è scritto sulla linguetta della scarpa e le sue iniziali sono visibili sulla soletta destra:

And in other agency news…New Balance announces the “Rich Paul for New Balance Collection” … Kawhi and Dejounte Murry also New Balance … so now Paul shares an apparel company with them. #Sports #Business #NBA pic.twitter.com/d5oFnDC1vL — Jabari Young (@JabariJYoung) December 6, 2021

La collaborazione dovrebbe includere anche altri capi di abbigliamento tra cui t-shirt, tute da ginnastica, pantaloncini e altro. Gli articoli della collezione dovrebbero avere un prezzo compreso tra i 40 e o 120 dollari quando arriveranno sugli scaffali americani a partire 10 dicembre, come riportato da Hypebeast.

Rich Paul e New Balance sembrano essere una collaborazione molto interessante. Non si vede tutti i giorni un dirigente NBA che firma un marchio di scarpe o una maglietta. Chissò come andranno le vendite nei prossime mesi. Lo scopriremo solo vivendo.

Leggi anche: Perché Kyrie Irving non ha intenzione di vaccinarsi contro il COVID