L’incredibile debutto di Keldon Johnson con Team USA contro la Spagna

Nonostante abbia ricevuto molte critiche, la giovane ala dei San Antonio Spurs, Keldon Johnson, ha messo a tacere tutti gli hater con un enorme debutto per Team USA nell’ultima partita di esibizione della squadra contro la Spagna. Il 21enne è stato scelto dal suo capo allenatore NBA Gregg Popovich per unirsi al roster di 12 uomini come sostituto di Bradley Beal dei Washington Wizards dopo che il tre volte All-Star è entrato nei protocolli di salute e sicurezza la scorsa settimana.

C’erano altri nomi nella conversazione come il regnante MIP Julius Randle, ma Pop ha scelto di andare con qualcuno che conosce molto bene per Team USA, come Keldon Johnson. E il giovane in rampa di lancio degli Spurs non ha deluso neanche un po’. L’uomo al suo secondo anno in NBA proveniente da Kentucky ha dimostrato di essere davvero il ragazzo perfetto per il lavoro segnando 15 punti e tirando 7 su 9 dal campo in 17 minuti di gioco.

“Sono qui per essere quel tipo di energia. Nel terzo quarto avevamo bisogno di una scintilla”. Questo è quello che ha detto Johnson dopo la vittoria per 83 a 76 contro la Spagna, come riportato da Paul Garcia di Project Spurs.

Keldon Johnson on his game tonight and role on Team USA: “Honestly, just being active, just being a spark. I’m out here to be that energy guy. In the third quarter, we needed a spark.” — Paul Garcia (@PaulGarciaNBA) July 19, 2021

