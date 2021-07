Popovich difende la controversa scelta di JaVale McGee per Team USA

Team USA ha subito un duro colpo con la perdita degli All-Star Bradley Beal e Kevin Love che hanno entrambi dovuto dare forfait per le Olimpiadi di Tokyo 2021. I posti vacanti nel roster, tuttavia, hanno aperto la porta ad altre stelle NBA che non ci sarebbero andate in caso contrario. La decisione di chiamare JaVale McGee ha sorpreso in molti, ma Gregg Popovich è fermo sulla sua decisione per il bene di Team USA.

Il coach dei San Antonio Spurs Popovich ha parlato della scelta di JaVale McGee per Team USA tramite Marc Berman del New York Post.

“Abbiamo deciso che fosse la scelta più logica e appropriata. Date le scelte che abbiamo fatto in precedenza, non potevamo scegliere meglio di JaVale”.

Anche se può sembrare sconcertante per alcuni, specialmente con una manciata di altre giovani opzioni nella squadra del Team USA Select, ha davvero perfettamente senso. Allo stesso modo in cui qualsiasi squadra NBA ha bisogno di giocatori di ruolo affermati, così fa uno con più superstar che condividono il parquet. Ecco perché anche a star come Julius Randle dei New York Knicks non è stata data un’opportunità. Non perché non fosse abbastanza forte, semplicemente Pop voleva dell’esperienza in più.

LEGGI ANCHE: La bellissima storia di AJ Davis: paralitico per un incidente, parte in quintetto al TBT