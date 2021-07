VIDEO: Draymond Green urla di dolore per un infortunio in USA-Spagna

Draymond Green ha fatto spaventare molto i tifosi dei Golden State Warriors quando è parso essersi infortunato il gomito durante l’esibizione pre-olimpica di Team USA contro la Spagna questa notte.

Verso la fine del terzo quarto della gara, Green è andato a canestro e ha preso un duro colpo dall’ex Los Angeles Lakers Marc Gasol. Il lungo degli Warriors sembrava soffrire di problemi fisici al gomito destro nel match poiché è stato visto strofinarlo con la faccia ovviamente dolorante. Quando ha tirato i suoi tiri liberi, Green ha urlato di dolore dopo aver lanciato il suo primo libero.

Draymond Green in major discomfort with his arm after the foul. #Olympics #NBA pic.twitter.com/bCjTfG8Y7w — ZachTheMan (@Blazing_Shadow_) July 19, 2021

Draymond Green è dovuto uscire alla successiva palla morta, ma non ha ricevuto alcun trattamento e sembrava essersi ripreso immadiatamente dopo aver fatto riposare un po’ il gomito. È stato visto esultare con i suoi compagni di squadra mentre era in disparte e il centro di piccola taglia degli Warriors alla fine è tornato in campo a metà del quarto quarto. Questi sono tutti segnali che la situazione non è così tragica e che fortunatamente potrà essere a Tokyo con Team USA a rappresentare gli Stati Uniti d’America alle Olimpiadi.

