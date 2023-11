Steve Kerr furioso per le espulsioni rimediate dai suoi Golden State Warriors

Steve Kerr molto arrabbiato in conferenza stampa dopo la partita NBA fra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

Nel match in questione ci sono state tre espulsioni lampo, dopo meno di 100 secondi di gioco. Fra i punti Klay Thompson (che si è allacciato con McDaniels) e Draymond Green (che ha preso per il collo Gobert). Kerr però ha contestato le decisioni arbitrarli in questa circostanza.