Trento, Saliou Niang pronto all’addio. L’Italia perde un altro talento?

La Dolomiti Energia Trentino potrebbe perdere anche Saliou Niang alla fine della stagione. Ne è convinto Il T Quotidiano che ha riporto l’indiscrezione in un articolo di Stefano Frigo.

Sebbene il giocatore abbia un contratto fino al 2027, dispone di diverse clausole di uscita con buyout. Circa un mese fa, la dirigenza del club avrebbe avviato una trattativa per trattenerlo un altro anno e permettergli di proseguire il suo sviluppo in bianconero, seguendo l’esempio di Quinn Ellis. Tuttavia, Niang, dopo essersi confrontato con il suo entourage e la famiglia, ha rifiutato l’offerta.

Il talento originario di Dakar è molto richiesto e il suo futuro rimane incerto. Si vocifera di interessamenti da parte di squadre spagnole e greche impegnate in EuroLeague, mentre in Italia l’Olimpia Milano sarebbe disposta a tutto pur di assicurarsi la sua firma. Ricordiamo che Niang, di nazionalità senegalese, è un giocatore di formazione italiana, dopo le giovanili con la Fortitudo Bologna. Inoltre, non è da escludere che Niang possa tentare la sfida dell’NBA. Per ora, l’unica certezza è che i tifosi di Trento avranno la possibilità di vederlo in campo solo fino alla fine della stagione.